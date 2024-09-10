Названы главные факторы риска развития болезней сердца

По статистике, сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующую позицию среди причин смертности, рассказала кардиолог клиники «Евроонко» Валерия Бонадыкова. В комментарии «Ленте.ру» она назвала главные факторы риска развития подобных проблем со здоровьем.

Главной причиной болезней сердца врач назвала неправильный образ жизни, включающий недосып, постоянный стресс, переутомление, нерациональное питание, курение и злоупотребление алкоголем. Также неблагоприятно на сердце и сосуды влияют отсутствие физической нагрузки и лишний вес, добавила кардиолог.

«Рекомендую вводить в свой повседневный распорядок дня физическую нагрузку -- утреннюю зарядку, пешие прогулки, плавание. Это не только будет держать в тонусе сердечно-сосудистую систему, но и повысит в крови уровень гормона хорошего настроения», — серотонина Валерия Бонадыкова, кардиолог.

В то же время, продолжила Бонадыкова, существуют факторы риска, на которые трудно повлиять, например, наследственная предрасположенность, пол и возраст (мужчины после 55 лет, женщины после 65 лет). Если у родителей или других близких родственников диагностировались гипертония, инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца и другие патологии в молодом возрасте, необходимо постоянно контролировать состояние здоровья.

Регулярное прохождение медицинских осмотров (контроль артериального давления, пульса, лабораторных показателей, ЭКГ) могут значимо продлить здоровую жизнь каждого человека, подытожила кардиолог.

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