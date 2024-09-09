Врач предупредил об опасности популярного препарата для похудения

Популярный у звезд препарат для похудения на основе семаглутида вызывает тревогу и депрессию, заявил в беседе с NEWS.ru врач-нарколог и психиатр Василий Шуров. По его словам, употребление лекарства также может привести к параличу пищеварительной системы.

Препарат для похудения на основе семаглутида вызывает паралич пищеварительной системы. Еда стоит очень долго, соответственно, дается чувство насыщения, постоянная тошнота. Помимо этого, препарат дает лишь временный эффект — человек худеет до тех пор, пока его колет. В первую очередь уходят мышцы, буквально обвисает кожа. Со стороны психики появляется тревога и депрессия, — объяснил Шуров.

Он пояснил, что еда является очень важной частью жизни. Как отметил врач, если человек резко перестает есть, он впадает в депрессию, организм воспринимает это как опасное состояние. По словам психиатра, вместе с чувством тревоги еще появляется бессонница.

Эти состояния не компенсируются никаким видом в зеркале. Тем более что при отмене препарата все это вернется. Только это будут уже не мышцы, которые сгорят в первую очередь, а жир, — добавил Шуров.

Ранее стало известно, что подделки популярного препарата для диабетиков на основе семаглутида, который люди используют для похудения, начали массово появляться по всему миру. По информации зарубежных СМИ, уже минимум в четырех странах они привели к госпитализациям.