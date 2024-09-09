Гастроэнтеролог рассказала, когда нужно сразу обращаться к врачу

Боль в животе с повышением температуры тела опасна.

Рвоту с кровью распознать нелегко, не стоит «включать голову» для этого. Среди тревожных признаков — резкое похудение.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала терапевт ГКБ им. Иноземцева, кандидат медицинских наук Ольга Федосеева.

«Есть ключевые моменты, красные флаги, когда обязательно нужно обратиться к врачу. Например, острые боли, которые не проходят после приёма спазмолитиков. Если у вас заболел живот, даже если вы до этого ничего не ели, вы приняли но-шпу, чуть-чуть стало легче, но не прошло. Приняли ещё — не прошло, обязательно нужно обратиться к врачу, это может быть терапевт, но лучше хирург. Если боль в животе сопровождается повышением температуры, в срочном порядке вызывается скорая помощь, это может быть острая ситуация. Температура может быть и 37,5-38 или 39. Не нужно даже включать голову, за вас всё сделают. Любые неприятные симптомы в животе, плюс рвота, дефекация с кровью — повод обратиться к специалисту. Иногда рвота бывает с чёрным составом. Только врачи знают, что это кровь, она просто окисляется, приобретает такой цвет, многие думают, что это может быть черничное варенье, например, а на самом деле это ургентная патология, которая должна быть нейтрализована врачами-хирургами. Красным флагом будут любые симптомы дискомфорта в животе плюс похудание, которое не связано с тем, что вы решили сесть на диету, вы питаетесь как обычно, но вдруг болевые ощущения в животе, и вы за две недели-месяц похудели. Любые симптомы по ночам: изжога, боли, дискомфорт, тяга в туалет по-большому ночью — повод обратиться к врачу». Ранее гастроэнтеролог рассказала о пользе периодического недоедания. Недостаток питания в совокупности с физической активностью «продлевает жизнь», отметила Алёна Поташёва.

После 40 лет следует активно нагружать мышцы, добавила врач.