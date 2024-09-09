Названы эффективные способы устранения кератоза

Кератоз — состояние кожи, при котором происходит нарушение ороговения эпидермиса. Проявляется это ощущением неровности и шероховатости на поверхности кожи. Обычно никаких симптомов не наблюдается, больше беспокоят тактильные ощущения или внешний вид, рассказала «Газете.Ru» Анна Кутина, дерматовенеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная».Ru». Существуют следующие виды кератозов: себорейный, актинический, фолликулярный.

«Себорейный дерматоз — это новообразования, в виде пятен или бляшек с шероховатой поверхностью, встречающиеся на коже туловища, шеи, лица, реже конечностей. Несмотря на пугающий внешний вид, такие новообразования являются доброкачественными и не представляют никакой опасности. Чаще всего такие образования появляются после 30 лет, но могут встречаться и у более молодых людей», — объяснила она.

Точная причина их появления неизвестна, к факторам риска относятся: генетическая предрасположенность, ультрафиолетовое излучение, иммуносупрессия.

«Удаление себорейных кератоз выполняется или по показаниям, например, частая травматизация, воспаление, кровоточивость, или по эстетическим показаниям. Удалить кератомы можно с помощью лазера, радионожа или электрокоагуляцией. Способ удаления выбирает врач, перед этим проведя осмотр кожи дерматоскопом (специальный прибор, который позволяет осмотреть новообразование)», — отметила врач.

В некоторых случаях необходимо проведение гистологического исследования, для установления окончательного диагноза и подтверждения доброкачественности образования.

Методом профилактики является ограничение активного нахождения на солнце. К сожалению, прием витаминов и другие способы поднятия иммунитета не являются эффективными и никак не влияют на появление новых себорейных кератом. Удаление всех новообразований также не поможет остановить появление новых.

Актинический кератоз считается предраковым состоянием и требует наблюдения у специалиста. Образования выглядят как пятна с грубой, шелушащийся поверхностью, которые появляются на открытых участках кожи — лицо, шея, голова. Появляется у пожилых людей. К факторам риска относят постоянное и длительное пребывание на солнце, светлые волосы и голубые глаза, иммуносупрессию.

«Методы удаления выбирает врач на приеме, также предварительно проведя дерматоскопию. Это может быть криохирургия, фотодинамическая терапия или специальные крема», — заметила специалист.

Фолликулярный кератоз, еще известный как гусиная кожа, — появление бугорков, шершавых на ощупь на коже плеч, бедер, ягодиц. Чаще всего протекает без каких-либо симптомов, но иногда может присоединяться зуд. Наиболее вероятной причиной возникновения является наследственная предрасположенность.