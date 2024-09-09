После неудачной медицинской процедуры мужчина лишился пениса

65-летний мужчина лишился пениса из-за гангрены Фурнье, развившейся после неудачной медицинской процедуры. Этот случай был описан в журнале Urology Case Reports.

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Сообщается, что мужчина поступил в больницу с высокой температурой, жалобами на выделения из уретры и прямой кишки. Во время обследования врачи обнаружили у него увеличение простаты и множество абсцессов. Пациенту сделали переливание крови, установили трансуретральный катетер и, назначив курс антибиотиков, выписали домой.

Однако спустя неделю мужчина вернулся в отделение урологии из-за начавшегося некроза в паховой области. В статье отмечается, что из-за обширного поражения тканей врачи приняли решение полностью ампутировать пенис пациенту. Они объяснили, что гангрена, которая привела к ампутации, развилась по нескольким причинам: первая — это травма после установки трансуретрального катетера, вторая — неконтролируемый сахарный диабет и, как следствие, заболевание периферических артерий.

Ранее в журнале Urology Case Reports сообщалось о случае 60-летнего мужчины из Марокко. Из-за тяжелой болезни его мошонка раздулась и стала свисать ниже колена.