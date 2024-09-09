Онколог рассказал о неочевидных симптомах рака языка

В 55% случаев, когда речь идет о новообразованиях головы и шеи, диагностируется рак языка. Об этом рассказала онколог Оксана Овсий.

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В то же время болезнь чаще всего выявляется случайно, например, когда пациент приходит к стоматологу, уточнила порталу «Страсти» врач.

Сигнализировать о наличии патологии может язва на языке, которая долгое время не заживает. Чаще всего язва кровоточит, болит. Нередко на рак указывает болезненное уплотнение на языке, не проявляющее себя внешними признаками.

Местом локализации опухоли может оказаться не только язык, отметила врач. В практике достаточно случаев, когда признаком онкологического заболевания были увеличенные лимфоузлы на шее, а опухоль располагалась в горле.

По словам Овсий, провоцирующими рак факторами являются курение, употребление алкоголя, вирус папилломы человека, проблемы с поддержанием гигиены рта, а также ослабленный иммунитет.

При этом рак языка чаще диагностируется у мужчин старше 45 лет, предупредила онколог.

Напомним, ранее онколог рассказал, как обнаружить рак еще до начала ранней стадии. Для этого в России есть система диспансеризации. Она включает скрининг по семи распространенным локализациям: молочной железы, легких, предстательной железы, щитовидки, колоректальный, а также шейки матки и кож

А онколог Андрей Серяков рассказал о симптомах меланомы.