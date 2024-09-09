Роспотребнадзор: циркуляция ортонайровируса в России не зафиксирована

Сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае находятся на контроле Роспотребнадзора, циркуляция вируса в России не была зафиксирована.

Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства, передаёт ТАСС.

«Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории России не зафиксирована», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее у 17 человек в северо-восточных регионах Китая и у нескольких видов клещей и животных был выявлен ортонаировирус.

Также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для возникновения новой пандемии коронавируса сегодня нет.

При этом в Минздраве сообщили, что в регионах России есть необходимый резерв коек для лечения ковида осенью.