Эксперты назвали симптомы заражения ортонайровирусом

Симптомы заражения ортонайровирусом (Wetland virus - WELV) неспецифичны и могут включать лихорадку, мышечные боли, увеличение лимфоузлов, кровоизлияния под кожу, а также в тяжелых случаях поражение нервной системы, вплоть до комы. Об этом сообщили ТАСС в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ ФПИ) Минздрава России.

Ранее в СМИ появилась информация, что у 17 человек в северо-восточных регионах Китая и у нескольких видов клещей и животных выявлен ортонайровирус (Wetland virus - WELV). Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится на контроле ведомства, циркуляция вируса в РФ не зафиксирована.

"Симптомы WELV неспецифичны и включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, головокружение и слабость. У некоторых пациентов также наблюдаются петехии (кровоизлияния под кожу), увеличение лимфоузлов и неврологические симптомы. В тяжелых случаях - поражение нервной системы, вплоть до комы", - рассказала врач-инфекционист Центра общей инфекционной патологии НМИЦ ФПИ Минздрава России Мария Ласеева, чьи слова приводит пресс-служба.

По ее словам, симптомы заражения этим вирусом обычно проявляются через несколько дней после укуса клеща, однако точный инкубационный период окончательно не установлен. "Как и другие вирусы, передающиеся клещами, WELV может иметь инкубационный период от нескольких дней до одной-двух недель в зависимости от иммунной системы человека и количества вируса, попавшего в организм", - пояснила Ласеева.

Инфекционист добавила, что у зараженных пациентов лабораторные исследования часто показывают низкий уровень лейкоцитов и тромбоцитов, а также признаки повреждения тканей, такие как повышенный уровень лактатдегидрогеназы.