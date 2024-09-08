Ортопед назвал причину болей в пятках

Травматолог-ортопед Лев Дунаев рассказал, какие болезни и патологии могут привести к болям в пятках.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он, в частности, заявил, что к одной из причин относится пяточная шпору.

По словам специалиста, вокруг пятки практически отсутствуют мышцы, но есть много соединительнотканных образований, таких как сухожилия, связки и фасции.

«Главная виновница болей в пятке с подошвенной стороны – плантарная фасция, – пояснил Дунаев. – Она воспаляется из-за хронической перегрузки, перерастяжения и микротравматизации».

При этом ортопед предупредил, что если воспаление становится хроническим, то поражённый участок фасции обызвествляется, то есть накапливает соли кальция.

«Поэтому на рентгенограмме стопы становится видна так называемая пяточная шпора», – резюмировал Дунаев.

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