Громкий шум в голове предупреждает об опасном редком синдроме
Резкие звуки в голове, от которых человек просыпается, может быть признаком редкого заболевания — синдрома «взрывающейся головы». Это расстройство пока что плохо изучено, рассказал ученый Йоркского университета Дэн Денис.
«Люди, испытывающие синдром "взрывающейся головы", могут слышать громкие звуки во время сна, например хлопок закрывающейся двери или крики. Второй признак данного расстройства заключается в ощущении взрыва в голове», — цитирует эксперта издание The Sun.
Второй признак расстройства — мышечные спазмы. Их испытывают 68% пациентов, страдающих этим редким заболеванием. Синдрома «взрывающейся головы» врачи относят к группе парасомний, расстройств сна. Чем-то он схож с сонным параличом и является резким сбоем в нейронной активности мозга. Ученые предполагают, что таким образом нервная система человека реагирует на переключение организма от сна к бодрствованию.
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