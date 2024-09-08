Громкий шум в голове предупреждает об опасном редком синдроме

Резкие звуки в голове, от которых человек просыпается, может быть признаком редкого заболевания — синдрома «взрывающейся головы». Это расстройство пока что плохо изучено, рассказал ученый Йоркского университета Дэн Денис.

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«Люди, испытывающие синдром "взрывающейся головы", могут слышать громкие звуки во время сна, например хлопок закрывающейся двери или крики. Второй признак данного расстройства заключается в ощущении взрыва в голове», — цитирует эксперта издание The Sun.

Второй признак расстройства — мышечные спазмы. Их испытывают 68% пациентов, страдающих этим редким заболеванием. Синдрома «взрывающейся головы» врачи относят к группе парасомний, расстройств сна. Чем-то он схож с сонным параличом и является резким сбоем в нейронной активности мозга. Ученые предполагают, что таким образом нервная система человека реагирует на переключение организма от сна к бодрствованию.

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