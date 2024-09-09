Специалист посоветовал не сравнивать COVID-19 с простудой

Несмотря на множество мутаций, коронавирусная инфекция всегда будет нести большую опасность, чем обычные простудные заболевания. Об этом напомнил иммунолог Михаил Болков.

«COVID-19 никогда не будет обычным ОРВИ. Как у нас было раньше — были ОРВИ и грипп. А теперь будет ОРВИ, грипп и COVID. Их нельзя сравнивать. У ОРВИ могут быть осложнения. Но такого, как от гриппа, когда у человека может быть высочайшая температура, ломота во всем теле, чудовищное состояние и смерть, — от обычного ОРВИ не бывает. COVID никогда не будет таким простым, как простуда. Даже не сравнивайте. Это всегда опасность», — цитируют Болкова "Известия".

По словам специалиста, сейчас вакцинация от коронавирусной инфекции необходима беременным, чтобы обезопасить ребенка.

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