Инфекционист: лечение колой может быть опасно

Врач-инфекционист Татьяна Пирогова призвала не лечить ротавирусную инфекцию колой. Такой метод может ухудшить состояние.

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Миф о помощи этого напитка при ротавирусе специалист развеяла в телеграм-канале 2-й инфекционной больницы Москвы.

По словам Пироговой, многие считают, что содержащаяся в коле ортофосфорная кислота подавляет размножение вируса. Однако ни одно исследование это пока не доказало.

Наоборот, напиток может плохо повлиять на пациента, так как является мочегонным средством, усиливая действие ротавируса, который сильно обезвоживает организм. Шипучка не поможет восстановить и водно-солевой баланс, ведь в ней нет необходимых пациенту натрия и калия.

Также многие пациенты считают, что содержащийся в коле сахар поддержит при длительном вынужденном голодании.

«Уровень глюкозы в крови с каждым глотком колы растет, и появляется ощущение, что становится легче! Однако на самом деле кола не помогает организму восстановиться, а на сам ротавирус никак не влияет», - написала Пирогова.

Как добавила врач, сладкий чай окажет такой же эффект, что и кола, но его действие более безопасно.