Специалисты удалили женщине миомы, полностью сохранив репродуктивные функции

Специалисты умело удалили женщине обнаруженные миомы, полностью сохранив репродуктивные функции организма.

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По информации облздвара, 31-летняя женщина пришла за помощью к специалистам больницы имени С. З. Фишера. У пациентки обнаружили проблемы с репродуктивной системой, из-за которых сильно упал уровень гемоглобина в крови.

Женщине назначили лечение для повышения уровня гемоглобина и консервативную миомэктомию. Медики провели соответствующую операцию и сумели удалить из матки 7 миоматозных узлов размером до 15 сантиметров.

Благодаря успешно проведенной органосохраняющей операции, женщина имеет возможность забеременеть и родить ребенка.