Как меняет внешность высокий сахар

Чрезмерное потребление сахара связано с повышенным риском ожирения, диабета второго типа и развитием сердечно-сосудистых недугов.

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Отмечается, что сахар бывает разный: натуральный, который считается полезным, и добавленный (его чаще относят к вредным ингредиентам). Первый, например, содержат фрукты. Второй же намеренно добавляют в продукты (например, в йогурты, соусы, газировку), чтобы улучшить их вкус.

Кроме того, клетчатка из фруктов замедляет всасывание сахара в кровь.

"Ограничение добавленного сахара помогает улучшить здоровье без необходимости полного исключения натуральных сахаров из рациона", - передает Pronews.gr со ссылкой на специалистов.

Исследователи выявили ряд основных симптомов, которые первыми предупредят о высоком сахаре в организме. Связаны они с внешними изменениями.

Если вы заметили, что жир начал откладываться более интенсивно в проблемах зонах, то стоит пройти обследование.

"Сахар содержит много "пустых" калорий и откладывается в организме в виде жира", - отметили специалисты.

Предупредить о серьезных сбоях в работе организма могут и проблемы с кожей - так называемый ксероз является одним из характерных признаков развития сахарного диабета. Состояние проявляется чрезмерной сухостью кожи, от чего последняя становится более грубой, склонной к зуду, шелушению, образованию трещин (например, в зоне локтей и ступней). Уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме, отметили ученые.

Кроме того, сигналом высокого сахара часто являются плохо заживающие ранки, царапины на теле.

Также пациенты перед постановкой диагноза "сахарный диабет" жалуются на проблемы с пищеварением (вздутие, плохая работа кишечника), усталость, перепады настроения, частые инфекции, сильную жажду, учащенное мочеиспускание.