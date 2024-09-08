Вредны ли беспроводные наушники для здоровья

Продолжительное использование наушников-вкладышей может стать причиной грибкового отита и образования серной пробки. Об этом сообщил врач высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Прозоров.

«Постоянный контакт с наушниками, на которых скапливаются загрязнение и опасные микроорганизмы, провоцирует лор-заболевания и обычные инфицирования», – сказал доктор.

По словам специалиста, кожа, покрывающая ушную раковину, является достаточно пористой, что делает внутреннюю часть уха особенно чувствительной к воспалительным процессам. Инфекция может проникнуть во внутреннее ухо, а в некоторых случаях распространиться до головного мозга.

Как объяснил Прозоров, волосковые клетки слухового канала, которые выполняют важную роль в защите уха, способны повреждаться из-за давления, оказываемого наушниками-вкладышами, что приведет к их постепенному отмиранию.

Кроме того, одним из наиболее частых последствий использования наушников является образование серной пробки. Это приводит не только к ухудшению слуха, но и к головным болям, а также создает очаг инфекции в ушном канале. Опасность также представляет отит, который может развиться в результате проникновения бактерий через наушники.

Чтобы снизить риск возникновения таких проблем, врач рекомендует использовать наушники, которые не вставляются глубоко в ушной канал, и регулярно дезинфицировать и их, и ушную раковину. Важно избегать прослушивания громкой музыки через наушники, особенно в шумных местах, таких как метро, передает «МК».

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