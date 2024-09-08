Почему во время магнитной бури ухудшается самочувствие

Доцент кафедры общей и медицинской биофизики медико-биологического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Герман Степанов объяснил, почему в периоды магнитных бурь у многих людей возникают недомогания.

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Многие знают, что во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли и повышенное артериальное давление. Все это последствия влияния солнечной активности, которую ученые изучают по сей день.

Также магнитные бури могут воздействовать и на электроприборы, используемые в нашей повседневной жизни.

— С нами рядом работают различные электроприборы, и все они модулируют изменения геомагнитного поля. Несильно, конечно, но изменения есть, — отметил Степанов.

На первый взгляд, изменения могут показаться незначительными, но многие исследования показывают, что воздействие магнитного поля влечет за собой серьезные изменения физических свойств окружающей среды.

Если структура белков претерпевает изменения, то это, очевидно, отражается и на их функциях. Именно белки отвечают за наше общее самочувствие, передает «Российская газета».

Ранее ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировали максимально высокий уровень активности на Земле.