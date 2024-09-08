Почему после секса нельзя пользоваться наружными антисептиками

Наружные антисептики, и в частности мирамистин, часто рекомендуют применять для профилактики половых инфекций после незащищённого полового акта. На самом деле эта практика не просто бесполезна, а может быть даже опасна. Рассказываем, почему мирамистин не спасёт и как всё-таки защититься.

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Почему мирамистин после секса бесполезен

В клинических рекомендациях по профилактике инфекций, передающихся половым путём (ИППП), нет наружных антисептиков, заявила гинеколог клиники DocMed ЭКО Ирина Кожарина.

И вот почему: - они не смывают патогены. К примеру, гонококк фиксируется на клетках специальными выростами и протеинами, которые иногда даже делают его невосприимчивым к антибактериальным препаратам; - они делают слизистую более восприимчивой к инфекциям, потому что уничтожают полезные бактерии половых органов.

Как защититься от инфекций

Защититься от инфекций помогает барьерная контрацепция — презервативы (они бывают не только мужские, но и женские) и латексные салфетки для орального секса.

Для защиты от ВИЧ и гепатита В применяют вакцинацию. Если есть подозрение, что вы заразились ВИЧ, в течение первых 72 часов после полового акта (чем раньше — тем лучше) нужно пройти постконтактную профилактику, сказала врач «Газете.ru».

Но всё-таки самый надёжный способ — правильно выбирать половых партнёров. Эксперт посоветовала сдавать анализ на инфекции перед первым сексом с новым партнёром.

Важно также помнить, что есть половые инфекции, которые считаются нормой.