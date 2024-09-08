Может ли заклеивание рта избавить от храпа

Заклеивание рта не помогает избавиться от храпа и может быть опасно при болезнях ЛОР-органов, легких и сердца. Об этом доктор Адриан Сэлмон рассказал на сайте Университета Коннектикута (UConn).

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«Нет никаких убедительных научных доказательств в поддержку этой распространенной практики. Она не вылечивает апноэ во сне, а для некоторых пациентов может быть опасна, особенно при хронической заложенности носа, синуситах, аллергии или болезнях сердца и легких», — предупредил врач.

При синдроме обструктивного апноэ во сне дыхание многократно прерывается в течение ночи. Это состояние часто сопровождается храпом и мешает нормальному сну. Доказано, что апноэ повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач отметил, что храп сам по себе не говорит об апноэ. Он возникает из-за вибрации мягких тканей горла. Главный фактор риска храпа — ожирение, и иногда потеря веса может смягчить храп.

До этого ученые успешно избавили ребенка от апноэ с помощью импланта для стимуляции подъязычного нерва.

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