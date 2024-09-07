Врач: инфекционные заболевания могут угрожать здоровью сильнее, чем рак

Юрий Лобзин, академик РАН, отметил, что некоторые инфекционные заболевания могут представлять большую угрозу для здоровья, чем злокачественные опухоли и закупорка сосудов.

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По его данным, ежегодно в мире от инфекций умирает 17 миллионов человек, в то время как рак, инфаркты и инсульты уносят 9,7 миллиона жизней.

В России фиксируется от 30 до 50 миллионов случаев инфекционных заболеваний в год, что особенно опасно для детей. Лобзин также указал на связь инфекций с такими заболеваниями, как бронхиальная астма, реактивный артрит, рак желудка и рассеянный склероз.

Специалист призывает к своевременным мерам защиты здоровья как взрослых, так и детей, сообщает «АиФ».