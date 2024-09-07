Себорейный дерматит и псориаз: трихолог рассказал об опасностях афрокос

Нижегородский трихолог Татьяна Варенова напомнила, что тугое плетение кос вредит волосам и коже головы. Ее слова передает Telegram-канал «Бокал прессека», рассказавший также о случае сильного воспаления от афрокос.

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В частности, натяжение ломает волос и способствует тракционной алопеции, когда на коже появляются рубцы и в этом месте не растут волосы. Также специалист посоветовала избегать вплетения синтетических волокон, так как волосы не рассчитаны на дополнительную нагрузку.

При этом отложить мытье головы нужно именно из-за синтетических вставок, так как их трудно просушить и в волосах они просто протухнут.

В случае же с жирной кожей головы или предрасположенностью к себорейному дерматиту или псориазу, афрокосы только обострят эти проблемы.

Ранее сообщалось, что нижегородец умер в больнице после удаления камня из желчного пузыря.

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