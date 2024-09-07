Врач предупредил об опасности пирсинга в домашних условиях

Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамил Шахвеледов предупредил об опасности делать пирсинг в домашних условиях, что происходит за счет роста популярности наборов для пирсинга среди подростков. Как отмечает телеканал «Мир», школьники скупают на маркетплейсах дешевые наборы и самостоятельно делают себе проколы, после которых могут начаться серьезные проблемы со здоровьем.

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Шахвеледов утверждает, что подобные наборы низкокачественны, а самостоятельное выполнение пирсинга влечет массу нежелательных последствий. Так, иглы в них не стерильны, а также плохо заточены или погнуты, что может привести к заражению крови или инфицированию. Кроме того, низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям и даже анафилактическому шоку, уточняет доктор.

Шахвеледов напомнил, что пирсинг должен выполнять исключительно специалист, который прошел соответствующее обучение.

«Родителям стоит усилить контроль за детьми, несмотря на все модные тенденции», — призвал он.

В свою очередь, детский и семейный психолог Лариса Кононова посоветовала родителям детей, которые хотят сделать пирсинг с помощью таких наборов, поинтересоваться, кто из знакомых ребят уже сделал пирсинг самостоятельно и откуда это увлечение пришло в круг друзей ребенка.

«Спросите, зачем ребенку пирсинг? Если получите ответ: «Чтобы быть как все. Чтобы со мной дружили», значит, пирсинг — не главная проблема!» — считает она.

Кононова напомнила, что детям важно объяснить: любые манипуляции с телом требуют знаний и подготовки. Поэтому пирсинг могут делать только специалисты в специальных местах. Если ребенок очень настаивает на пирсинге, то стоит отвести его в пирсинг-салон.

В феврале в Раменской больнице под Москвой врачи помогли 17-летней местной жительнице, которая проглотила деталь от пирсинга.