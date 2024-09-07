Что такое микоз и как от него защититься

Начало осени, говорят синоптики, порадует нижегородцев по-настоящему тёплой, летней погодой. А значит, можно не убирать подальше в шкаф любимое платье и босоножки. Впрочем, для многих всё это может оказаться под запретом. Речь идёт о тех, кто случайно заразился грибком, или микозом, как его называют врачи. Трещины, боль при ходьбе и некрасивый внешний вид – всё это становится серьёзной проблемой. Как распознать популярную болезнь и вовремя вылечить? Об этом и о многом другом рассказал известный врач-дерматовенеролог Магомедгаджи МАГОМЕДОВ.

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Из кожи вон

Что же такое микоз?

– Это общее обозначение целого ряда грибковых поражений кожи, а также волос, ногтей патогенным грибком. В отдельных случаях микозы могут поражать внутренние органы человека.

По сути, всю эту большую группу заболеваний объединяет общий возбудитель – патогенный грибок. В организме человека возбудитель микоза и продукты его метаболизма вызывает целый ряд патологических изменений.

Каким образом возбудитель попадает в организм человека? Как можно заразиться грибком?

– Чаще всего микоз передаётся контактно – от одного человека к другому. Вероятность заражения повышается, если иммунная система человека ослаблена. Например, у инфицированных ВИЧ, больных сахарным диабетом и варикозным расширением вен, у людей с острыми заболеваниями или в периоды обострения хронических инфекций.

Грибок может передаваться от человека к человеку при контакте с предметами, которыми пользовался заражённый. Например, через обувь, постельное бельё, одежду, полотенце, расчёску для волос, маникюрные и педикюрные принадлежности.

Источником микроспории и других видов лишая могут быть заражённые животные, чаще всего кошки или собаки. Переносчиком могут быть заражённые грызуны – возбудитель попадает на кожу человека при контакте с сеном, соломой, а также другими инфицированными предметами.

Как понять, что ты заразился? Есть ли у болезни какие-то характерные симптомы, на которые нужно обратить внимание?

– Наиболее частые симптомы сложно пропустить. Это появление на коже красных пятен, кожной сыпи, пузырьковых образований, белых или желтоватых творожистых выделений, а также шелушение и кожный зуд. Может деформироваться и расслаиваться ногтевая пластина. При наличии всех этих симптомов нужно немедленно обратиться за консультацией к врачу.

Защитный метод

Как уберечься от заболевания? Что вы можете посоветовать нижегородцам?

– Самое главное правило, которое нужно соблюдать каждому, – вести здоровый образ жизни. Правильное питание, соблюдение правил безопасности при хранении продуктов питания, регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе и стабильный режим дня – основные условия хорошего иммунитета.

Также необходимо регулярно проходить медицинские обследования (профосмотр – ежегодно и диспансеризацию – раз в три года от 18 до 39 лет, далее – ежегодно), своевременно лечить воспалительные и другие заболевания, применять антибиотики только по назначению врача, соблюдая дозировку. При посещении бани, сауны, бассейна обязательно носить обувь. А при первых симптомах заболевания сразу же обращаться к врачу-дерматологу или дерматовенерологу.

Что в первую очередь будет делать врач? Проводить обследования, брать анализы, потом – лечение?

– Для диагностики микозов применяют дерматоскопию – это аппаратный метод изучения поражённых микозом участков кожи, ногтей или волос. Путём микроскопического исследования соскоба также можно обнаружить возбудителя микоза.

Кроме того, часто для диагностики проводится бакпосев на питательные среды – он помогает не только идентифицировать грибок, но и подобрать подходящий препарат для лечения болезни. А также серологическое исследование крови и ПЦР-тест для выявления генома грибка.

Что делать, если анализ положительный?

– Если анализ положительный, врач подбирает лечение, соответствующее типу и локализации грибка, с учётом стадии заболевания. В период лечения грибковых инфекций необходимо придерживаться здорового питания. Рекомендуется минимизировать или исключить продукты, содержащие быстрые углеводы: сладости, изделия из теста, в особенности дрожжевого, и другие продукты брожения: квашеную капусту, кисломолочные продукты.

Правда ли, что можно дезинфицировать обувь, и это поможет снизить риск заражения? Или это не более чем миф?

– Это действительно так. Обувь можно дезинфицировать 40%-ным раствором уксуса, хлоргексидином или приобрести специальную ультразвуковую сушилку для

обуви.

Кто в группе риска?

В особую группу риска попадают те, кому приходится постоянно носить плотную закрытую обувь. Особенно опасен контраст температур: когда из тёплого помещения приходится неоднократно выходить на холод и обратно. Поэтому грибковое заболевание является профессиональным, например, для врачей скорой помощи или военных. А также для спортсменов, автомойщиков, пожарных и многих других.

Знаешь?

Практически все грибковые заболевания излечимы, хотя на это потребуется время. Кожа ладоней и подошв очищаются от грибка в течение 3 – 4 недель. Не забудьте, что при поражении ногтей лечение продолжается до полного отрастания здоровых ногтевых пластин. На это уходит от 3 до 5 месяцев при заболеваниях ногтевых пластин рук и до 9 месяцев при поражениях ногтей на ногах.

При этом лечение нужно продолжать даже в том случае, если все симптомы грибковой инфекции исчезли. Прекратить приём препаратов можно только после того, как три повторных обследования (микроскопия) покажут, что грибка в тканях больше нет. Если поражено больше 40 процентов ногтевой пластины, придётся всё-таки от неё избавиться. Ведь только при таком условии лекарства смогут излечить всё ногтевое ложе, уничтожить все опасные споры и победить грибок.

В домашних условиях помогают от грибка ванночки с морской солью: на литр воды нужно взять 2 столовые ложки соли. Можно использовать и мыльно-содовые ванночки: на литр воды 3 столовые ложки пищевой соды и антибактериальное мыло. Держать ноги в воде рекомендуется 15 – 20 минут.

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