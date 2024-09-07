Заведующая отделением кардиологии Волжской больницы имени Фишера Грета Саргсян объяснила, что может грозить при невылеченной ангине и какие негативные последствия скрывают за собой болезни верхних дыхательных путей.

«Дело в том, что возбудителем инфекционных болезней верхних дыхательных путей, таких как ангина, тонзиллит или фарингит, является стрептококк», – отмечает эксперт.

Этот микроорганизм – причина многих заболеваний, поражающих все органы, в том числе и сердце, в особенности – его клапанный аппарат.

Если у пациента ослабленный иммунитет, ему недостает витаминов, не исключены тяжелые последствия для здоровья.

Заболевание чаще всего дает о себе знать в возрасте 5–15 лет, когда формируется иммунная система у детей и подростков.

Чтобы избежать осложнений специалист советует вовремя лечить тонзиллит, фарингит и другие заболевания ротоглотки и миндалин, пропивать весь курс антибиотиков.

Если вы прекратите прием лекарств после облегчения состояния, существует риск, что возбудитель затаится в слизистой, а с током крови начнет мигрировать по органам и системам внутри тела. Пострадать может не только сердце, но печень, суставы, почки, стенки сосудов.

При поражении сердечной мышцы развивается истинный ревматизм, затрагивающий оболочку сердца и клапаны аппарата.

Симптомы этой болезни – боль в области сердца, одышка, высыпания на коже и быстрая утомляемость. В клинической картине такой пациент просто жалуется на температуру и недомогание.

Если на этой стадии не выявляется заболевание, то острая фаза минует, а инфекция переходит в хроническую ревматическую болезнь сердца, что приводит к фиброзу створок и проблемам с клапанами. Это может привести к проявлению тяжелой сердечной недостаточности.

Лечение зависит от той стадии, какая была обнаружена у пациента. Если это острая ревматическая лихорадка, то назначается активная антибактериальная, противовоспалительная и кардиопротективная терапия, при необходимости могут быть рекомендованы и мочегонные препараты, потому что основная задача в остром периоде – подавить инфекцию.

Лечение же хронической болезни более комплексное и включает в себя медикаментозную терапию, в зависимости от сопутствующих заболеваний.

При серьезных поражениях клапанов с развитием дисфункции показана консультация кардиохирурга для решения вопроса о протезировании клапана – часто единственного метода лечения.

Увы, эти методы не всегда бывают эффективными, особенно если сердце работало неправильно в течении нескольких десятилетий.

Если вы обнаружили у себя одышку, стали проявляться отеки, немедленно обратитесь к врачу.