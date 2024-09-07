После употребления алкоголя в организме нарушаются процессы производства и восприятия глюкозы, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, поэтому на утро после застолья хочется сладкого.

"Из жирной и мегасладкой пищи легче получить глюкозу, поэтому хочется именно такой пищи — торт или куриный дошик (лапша быстрого приготовления. — NEWS.ru). Такие продукты содержат быстрые углеводы, которые распадаются весьма скоро, в отличие от рисовой каши, попадают в кровоток и усваиваются головным мозгом. Также из-за недостатка глюкозы активизируется липолиз, то есть превращение жира в глюкозу. А из-за этого бургер с пятью котлетами после попойки легче переварится, чем в обычные дни", — пояснил медик.

Также в организме остается приличное количество неутилизированных продуктов распада этилового спирта. Они вызывают сильные головные и мышечные боли, предупредил врач.

Ранее Умнов отметил, что характерными признаками водочного алкоголизма является привычка выпивать минимум 0,25 литра за один раз. Медик добавил, что подобные пациенты страдают запоями, становятся жестокими, эгоистичными и «звереют».

Также хирург рассказал, что первые четыре дня трезвой жизни после продолжительного запоя будут самыми трудными для алкоголика. Его могут беспокоить сильная головная боль, тошнота, раздражительность, отсутствие аппетита и сна, а на третий-четвертый день возможно развитие белой горячки. При этом уже на пятые сутки появится здоровый аппетит, восстановятся когнитивные функции и разум станет яснее, заверил эксперт.