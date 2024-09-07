Неврологи рассказали о первых проявлениях болезни Дюшенна у детей

Сегодня - Международный день распространения информации о болезни Дюшенна. Это наследственное нервно-мышечное заболевание, обычно поражающее мальчиков, первые признаки можно увидеть в двух-четырехлетнем возрасте. Болезнь поражает скелетную и сердечную мускулатуру, нарушает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. О том, как вовремя диагностировать мышечную дистрофию Дюшенна, и как ее лечить, "Российской газете" рассказали специалисты-неврологи Института Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

© Российская Газета

Самое важное о заболевании: