Почему нельзя есть ягоды с куста в лесу

Уральские врачи: из-за лесных ягод в печени могут завестись черви-эхинококки . Дело в том, что на дикорастущих ягодах могут находиться яйца этих червей, хотя их может быть и не видно невооружённым глазом. Но главный источник эхинококка — это животные. Если не мыть руки после контакта с ними, то тоже можно заразиться. У инфицированного черви обзаводятся в печени и начинают там размножаться.

© unsplash

Почему опасно есть немытые лесные ягоды

Врачи рассказали о случае, который произошёл недавно в Свердловской области. Хирурги областной больницы прооперировали женщину с 10 паразитарными кистами в печени. Печень пациентки обросла кистами из-за эхинококкоза, заражения ленточным червем.

Как произошло заражение? Возможные пути:

Через немытые руки после контакта с животными;

Через употребление немытых дикорастущих ягод.

Взрослые черви живут в кишечнике хищников (волков, лис, собак). Яйца паразита выделяются с фекалиями хищников и попадают на растения, в том числе ягоды.

Что происходит при заражении

После попадания в организм человека личинки эхинококка оседают в печени (или других органах) и образуют кисты. Эти кисты медленно растут, увеличиваясь в размерах месяцами или годами.

Кисты сдавливают окружающие ткани печени, нарушая её нормальную работу. Большие новообразования могут занимать значительный объём органа, вытесняя здоровую ткань. Это приводит к постепенному ухудшению функции печени. Кроме того, разрыв кисты может вызвать тяжёлые осложнения.

Симптомы эхинококкоза

Симптомы могут не проявляться месяцами или годами. Например, пациентка из Свердловской области пошла к врачам только после того, как у нее появились боли в правом подреберье.

Но при этом анализы на паразитов были отрицательными. Диагноз поставили только после КТ и лапароскопии.

Летом и в начале осени многие покупают клубнику, причём иногда импортную. Ранее в клубнике из Армении обнаружили опасные пестициды. Они разрушают эндокринную систему. Подробности — здесь.