Невролог назвал болезни, появляющиеся от долгой работы за ПК

Долгая работа за компьютером и смартфоном приводит к появлению кистевого карпального синдрома и синдрома «текстовой шеи», рассказал «Радио 1» доктор медицинских наук, врач-невролог, заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей Федерального государственного бюджетного учреждения Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ринат Богданов. По его словам, такие проблемы могут развиться даже у детей.

Невролог отметил, что работа за компьютером перегружает глаза, шею, кисти, а также лучезапястные суставы, при длительном переразгибании в которых травмируется срединный нерв. Это приводит к боли и покалыванию, которая отдает в большой, указательный и половину безымянного пальца. Это называется синдромом карпального канала.

Он добавил, что сначала эти ощущения почти незаметны и снимаются разминкой, но потом можно травмировать срединный нерв и вызвать разрастание соединительной ткани и утолщение соединительного аппарата, которые требуют помощи хирурга.

Голова в среднем весит около пяти кг, но как только она нагибается относительно шейного отдела и тела, изменяется некоторая сила тяжести, в результате нагрузка на шею возрастает почти в два раза. Голова под 30 градусами будет до 18 кг, при 45 градусах — до 22 кг. Это в разы увеличивает нагрузку как на мышечный аппарат, который держит шею, так и на шейный отдел позвоночника. Развивается «текстовая шея», «компьютерная» или «черепашья», — подчеркнул Богданов.

Он посоветовал пользоваться эргономичной клавиатурой или подставкой под запястья, а также держать правильную осанку, чтобы избежать этих синдромов. При продолжительной боли лучше обратиться за консультацией и лечением к неврологу.

Ранее врач-невролог Анастасия Тарасова рассказала, что шум в ушах может быть симптомом депрессии или отита. По ее словам, существует два вида шума — тот, который слышит сам человек, и тот, который могут услышать и окружающие.