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Россиянам посоветовали пройти дерматоскопию после солнечного лета

После солнечного лета рекомендуется пройти дерматоскопию, чтобы выявить возможные заболевания, рассказала «МК в Крыму» главный врач ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» Юлия Лебедева. По ее словам, после сезона инсоляции, когда на людей активно воздействуют солнечные лучи, могут появиться пигментные пятна.

Врачи посоветовали пройти дерматоскопию после солнечного лета
© РИА Новости

После сезона инсоляции, когда солнце активно воздействует на кожные покровы, необходимо обращать внимание на пигментные элементы, которые присутствуют на кожном покрове. При обилии невусов и пигментных пятен показано прохождение дерматоскопии, — объяснила медик.

Врач отметила, что из-за солнечных лучей могут обостряться хронические заболевания. Они могут изначально проявляться в виде высыпаний на коже, добавила Лебедева.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Кнара Андрян рассказала, что вредные привычки, например, курение и злоупотребление алкоголем делают кожу сухой и тусклой. По ее словам, также на состояние кожи влияют экологические факторы, например, ветер и пыль.

До этого член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова предупредила, что осенью нужно умываться теплой водой и пользоваться SPF-кремами. Специалист уточнила, что уход зависит от времени года. Так, по ее словам, после лета кожа обезвоживается под воздействием жары и ультрафиолета.

Болезни и лекарства
Юлия Лебедева