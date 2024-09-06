Врачи посоветовали пройти дерматоскопию после солнечного лета

После солнечного лета рекомендуется пройти дерматоскопию, чтобы выявить возможные заболевания, рассказала «МК в Крыму» главный врач ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» Юлия Лебедева. По ее словам, после сезона инсоляции, когда на людей активно воздействуют солнечные лучи, могут появиться пигментные пятна.

После сезона инсоляции, когда солнце активно воздействует на кожные покровы, необходимо обращать внимание на пигментные элементы, которые присутствуют на кожном покрове. При обилии невусов и пигментных пятен показано прохождение дерматоскопии, — объяснила медик.

Врач отметила, что из-за солнечных лучей могут обостряться хронические заболевания. Они могут изначально проявляться в виде высыпаний на коже, добавила Лебедева.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Кнара Андрян рассказала, что вредные привычки, например, курение и злоупотребление алкоголем делают кожу сухой и тусклой. По ее словам, также на состояние кожи влияют экологические факторы, например, ветер и пыль.

До этого член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова предупредила, что осенью нужно умываться теплой водой и пользоваться SPF-кремами. Специалист уточнила, что уход зависит от времени года. Так, по ее словам, после лета кожа обезвоживается под воздействием жары и ультрафиолета.