Врач: невылеченные глазные инфекции опасны для зрения

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, заведующая офтальмологическим отделением КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Шахло Махкамова рассказала, что некоторые инфекции могут вызвать слепоту.

При проникновении патогенных агентов в органы зрения может развиться очаг воспаления, объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Это могут быть конъюнктивит, блефарит, ячмень и другие заболевания.

Врач также отметила, что повышается число пациентов с синдромом сухого глаза, а также с инфекционными патологиями глаз.

Несоблюдение правил гигиены, длительное ношение линз и снижение общего иммунитета может приводить к развитию воспалений глаз с последующими опасными осложнениями, заключила Махкамова.

Ранее адвокат Михаил Лябах дал рекомендации по получению компенсации за некачественное лечение.