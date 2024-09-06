Главное в профилактике инфаркта — борьба с атеросклеротическими бляшками. Но если они уже образовались, не все потеряно: препараты статины помогают предотвратить их разрыв. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«При инфаркте миокарда происходит потеря мышечной ткани сердца из-за прекращения кровотока. Чаще всего инфаркт вызывает разрыв атеросклеротической бляшки в артериях сердца и образование на месте разрыва сгустка крови – тромба. Тромб закрывает просвет сосуда, и кровоснабжение мышц прекращается. При этом инфаркт может вызвать и небольшая бляшка. Важнее не размер, а другой параметр — ее склонность к разрыву. Нестабильные бляшки чаще мягкие, рыхлые, с неплотной и склонной к разрыву оболочкой. Сделать бляшку стабильнее могут препараты статины», — рассказала врач.

Статины также снижают уровень холестерина в крови, поэтому их применяют для профилактики образования новых бляшек. По мере старения атеросклеротические бляшки все равно будут образовываться. Но профилактика инфаркта поможет отодвинуть его наступление на более поздний возраст.