Эксперты рассказали, кому грозит рак толстой кишки

Учёные из Нью-Йорка провели масштабное исследование, которое выявило интересную связь между количеством старших братьев и сестер и увеличенным риском развития раннего колоректального рака. Результаты работы были опубликованы в журнале *Clinical Gastroenterology and Hepatology*.

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В рамках исследования были проанализированы данные около 500 тысяч взрослых американцев. Ученые исключили влияние других факторов риска, таких как семейный анамнез рака, избыточный вес и курение. Выяснилось, что у людей с двумя и более старшими братьями или сестрами вероятность диагностики колоректального рака в раннем возрасте на 50% выше, чем у тех, кто вырос без старших братьев или сестер.

Эксперты предполагают, что одной из причин данной связи могут быть частые заражения детских заболеваний, передающиеся от старших детей к младшим. Контакт с патогенными бактериями может нарушать кишечную микрофлору и провоцировать развитие рака. Более того, высокая частота детских инфекций может приводить к увеличенному использованию антибиотиков, что, как показали предыдущие исследования, также связано с повышенным риском возникновения колоректального рака.

По данным Всемирной организации здравоохранения, колоректальный рак занимает третье место среди самых распространенных видов рака как у мужчин, так и у женщин. Данное исследование подчеркивает важность дальнейшего изучения факторов риска и возможных путей профилактики данного заболевания.