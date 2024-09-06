Медики удалили аденому простаты величиной в 22 спичечных коробка

Медики провели успешное лечение 75-летнего мужчины с запущенной аденомой простаты, объем которой достиг 400 кубических сантиметров — размера, сопоставимого с 22 спичечными коробками.

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В Минздраве сообщили, что нормальный объем предстательной железы составляет до 25 кубических сантиметров, а её увеличение связано с доброкачественной гиперплазией, от которой страдают 25% мужчин в возрасте от 45 до 59 лет и более 70% — старше 75 лет.

У пациента аденома значительно ухудшала качество жизни, вызывая проблемы с мочеиспусканием и его задержкой. Несмотря на консервативное лечение, ситуация ухудшалась. В итоге специалисты приняли решение о хирургическом вмешательстве, которое успешно завершилось. После операции функции мочеиспускания были восстановлены.

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