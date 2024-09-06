Комик не придал значения частым походам в туалет и оказался болен раком

57-летний комик Марк Томпсон не придал значения частым походам в туалет и оказался болен раком. Историю пациента рассказало издание The Sun.

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Мужчина заявил, что привык выпивать по шесть-семь чашек чая и кофе в день, поэтому внезапно участившиеся позывы в туалет его не смутили.

«Я заметил, что стал просыпаться ночью, чтобы помочиться, раньше этого не было. Я списывал все на возраст и большое количество потребляемой жидкости», — рассказал Томсон.

В марте 2024 года он заметил, что стал хуже видеть левым глазом. Офтальмолог во время осмотра заподозрил неладное и отправил пациента на дополнительное обследование. Анализы, кроме уровня ПСА, оказались в норме. В дальнейшем МРТ и биопсия подтвердили наличие новообразования в простате, которое дало метастазы в копчик и лобковую кость. Врачи предупредили, что опухоль агрессивная и будет быстро расти.

Несколько недель назад комик начал гормональную терапию, замедляющую рост опухоли. Вскоре ему предстоит пройти курс лучевой терапии. Врачи прогнозируют, что в случае успеха лечения мужчина может прожить еще десять лет.

Ранее стала известна история мужчины, который не обращал внимания на головную боль, считая причиной ее возникновения сезонный грипп. В итоге он оказался болен раком мозга.