В Новосибирске впервые применили препарат от болезни Бехтерева

В Новосибирске специалисты клиники Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) впервые применили российский препарат от болезни Бехтерева. Инъекцию получил 35-летний мужчина с диагнозом рентгенологического аксиального спондилоартрита, известного также как болезнь Бехтерева.

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Заболевание, при котором иммунная система атакует собственные суставы, у пациента проявилось семь лет назад. Ранее примененное лечение не дало результатов. Новый российский препарат, сенипрутуг, стал первой терапией, примененной за Уралом.

Лечащий врач-ревматолог Виталий Омельченко сообщил, что пациент находится под наблюдением в стационаре, и отмечает стабильное состояние. Препарат был разработан группой ученых Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и компанией BIOCAD. Он представляет собой моноклональное антитело, блокирующее иммуновоспалительный процесс.