ВОЗ заявила о смерти 120 человек в Судане из-за вспышки холеры

Почти 2,7 тыс. человек заболели холерой и 120 умерли в Судане с конца июля вследствие вспышки холеры. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Новая вспышка холеры в Кассале и других провинциях быстро расширилась с конца июля 2024 года, а число заболевших и умерших по состоянию на конец августа составило соответственно почти 2,7 тыс. и 120", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ. - Вспышка "затронула пять провинций (Кассала, Хартум, Эль-Гезира, Гедареф и Нил) с наибольшим количеством случаев и смертей в Кассале".

ВОЗ напомнила, что предыдущая вспышка холеры в африканской стране началась в июне 2023 года. По состоянию на 12 июля 2024 года, был зарегистрирован 11 241 случай заболевания в 12 провинциях, умерли 309 человек.

Как пояснили в организации, во многих частях Судана в сезон дождей ежегодно происходят наводнения, и эти районы "исторически были восприимчивы к болезням, передающимся через воду". Плохие санитарные условия из-за слабой инфраструктуры и неблагоприятных мер гигиены "способствуют быстрому распространению острой водянистой диареи среди населения".

"В Судане традиции и обычаи общества являются одним из факторов увеличения передачи холеры", - констатировали в ВОЗ.

Членам семьи разрешается посещать центры лечения холеры, чтобы заботиться о своих близких. Было замечено, что некоторые посетители, подхватившие внутрибольничную инфекцию, повторно заражают бывших пациентов, говорится в информационном бюллетене.

По данным ВОЗ, за время конфликта в Судане, вспыхнувшего в апреле 2023 года, более 18,8 тыс. человек было убито и более 33 тыс. ранено. Вспышек болезней становится все больше из-за "сбоев в основных услугах охраны здоровья", включая вакцинацию. Помимо холеры, в нескольких провинциях зарегистрированы вспышки кори, малярии, полиомиелита и лихорадки денге.

Ухудшение гуманитарной ситуации в Судане напрямую связано с продолжающимися с апреля 2023 года вооруженными столкновениями в стране. Тогда между председателем Суверенного совета страны и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало вспыхнули противоречия, связанные со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля прошлого года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились в другие районы Судана.