В России зафиксирован исторический минимум заболеваемости туберкулезом

Туберкулез - некая данность, известная и сопровождающая нас из глубины веков. В изобразительном искусстве, в музыке, в литературе обилие персонажей, страдающих, уходящих из жизни по его, туберкулезу, вине. Диагноз пугающий и в наши дни? С этого вопроса началась беседа с заместителем директора Сотрудничающего центра ВОЗ по туберкулезу в РФ профессором Ольгой Демиховой.

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Ольга Демихова: Туберкулез, будучи одним из древнейших заболеваний человечества, и в XXI веке в числе самых распространенных инфекций, социально значимое заболевание как в России, так и в мире. Заболевание, несущее биологические и экономические угрозы. И в наше цифровое, интернетовское время - основная причина смерти от инфекционных болезней. Лишь в период пандемии COVID-19 была уступка в первенстве. Увы, временная .

Все так мрачно?

Ольга Демихова: Не совсем. В целом эпидемическая ситуация по туберкулезу улучшилась. Даже, можно сказать, значительно. По данным Министерства здравоохранения РФ, в 2023 году в России был зафиксирован исторический минимум заболеваемости: 29,6 случая на 100 тысяч населения. В сравнении с 2000 годом снижение в три раза, смертности - в пять раз.

Анализ эпидемической обстановки, проведенный ведущими центрами по борьбе с туберкулезом, показал положительную динамику по сравнению с 2022 годом практически всех показателей, во всех контингентах наблюдения у взрослых и детей. Это значит, что существующая структура оказания фтизиатрической помощи в РФ адекватна сложившейся эпидемической обстановке, имеет перспективы дальнейшего развития.

Стоит напомнить, что сей факт признала Всемирная организация здравоохранения, когда в 2021 году Россию исключили из списка стран с высоким бременем туберкулеза. Но угроза не уходит. "Старожил" - палочка Коха - по-прежнему активен?

Ольга Демихова: Не уходит. Более того, проблемой общественного здравоохранения, угрозой безопасности для здоровья в России и мире стала коинфекция. То есть одновременное заражение одного организма различными видами вирусов, бактерий. В нашем случае - туберкулез-ВИЧ.

В начале нынешнего года проблему обсуждали ведущие специалисты по туберкулезу и ВИЧ. Наметили пути решения самых проблемных вопросов.

Ольга Владимировна! Требование времени: статистика!

Ольга Демихова: Она есть. В 2022 году, по данным Глобального отчета ВОЗ, в мире зарегистрировано 10,6 млн новых случаев туберкулеза, 133 на 100 тысяч населения. На долю мужчин приходилось 55% заболевших, на долю женщин - 33%, а на долю детей (возраст до 15 лет) 12%.

Среди всех случаев 7,3% - люди, живущие с ВИЧ, и 3,9% - больные туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Туберкулез стал ведущей причиной смерти людей с ВИЧ. Более одной трети случаев смерти от ВИЧ-инфекции составляет смерть больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ. При этом инфицирование ВИЧ - наиболее существенный фактор риска для заболевания, и большинство заболевает лекарственно устойчивым туберкулезом.

Два года назад в мире было зарегистрировано 1,13 миллиона смертей среди больных туберкулезом без ВИЧ, и 167 000 среди ВИЧ-позитивных людей. Увеличилась смертность детей с ростом их доли от 11% до 16% среди всех умерших. Причина? Низкий доступ к диагностике и лечению в период пандемии COVID-19. Это показатели, зафиксированные в мире.

В России пандемия не имела такого драматического влияния на эпидемическую ситуацию по туберкулезу. С начала 20-х годов в РФ отмечена тенденция к снижению числа больных с коинфекцией ТБ/ВИЧ. Но ее распространенность в стране неоднородна, а наибольшее бремя и наибольшая доля таких больных с тенденцией к ее росту отмечаются в Приволжском, Уральском и Сибирском округах.

Почему?

Ольга Демихова: Почему туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией, остается в ряде регионов неуправляемой инфекцией? Тут социальные, экономические причины. Тут выраженная инфицированность в группах риска: контингент исправительных колоний, больные наркоманией, социально дезадаптированные люди. Тут и трудности активного выявления и профилактики инфекций в этих группах населения.

Обе инфекции потенцируют друг друга. Важнейший фактор - рост количества таких больных с поздней стадией недуга. Да, живущие с ВИЧ-СПИД - серьезная группа риска по заболеванию туберкулезом. Хотя охват химиопрофилактикой туберкулеза у таких больных в России составил в 2022 году 17,5%. Это один из самых высоких показателей в мире. Но все же недостаточный для предотвращения развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.

И сегодня не к месту упоминать: успехи в борьбе с туберкулезом, достигнутые в 60-70-е годы XX века, привели к тому, что в ряде экономически развитых стран недуг стал рассматриваться как заболевание прошлого. Приходится констатировать: социально экономические потрясения, происходившие в мире, локальные войны, процессы глобализации привели к резкому ухудшению эпидемиологической обстановки по туберкулезу в мире?

Ольга Демихова: И ВОЗ в 1993-м объявила туберкулез глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Тут необходимо добавить, что этому как раз способствовала начавшаяся в мире в восьмидесятых годах ХХ века пандемия ВИЧ-инфекции. Возникла дополнительная угроза, связанная с ней. И необходимость объединения усилий фтизиатров со службами борьбы с ВИЧ-инфекцией стала очевидной.

10,6 миллиона новых случаев туберкулеза, по данным Глобального отчета ВОЗ, было зарегистрировано в мире в 2022 году

Очевидной и... Резкое ухудшение туберкулезной ситуации в девяностые годы ныне в прошлом и имеет место быть значительное ее улучшение?

Ольга Демихова: Именно так! И это результат мер, предпринятых правительством, органами здравоохранения РФ. Вы ждете цифровые комментарии? Приведу. Средние темпы снижения смертности в РФ с 2011 года составляют около 10% в год. Мало? Не скажите! Это лучший показатель в мире. Но...

Россия в 2021 году, выйдя из списка стран с высоким бременем туберкулеза, входит в когорты стран с наибольшим бременем туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией (ТБ/ВИЧ) и туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. Антимикробная резистентность - общемировая угроза национальной безопасности. Это одна из десяти главных проблем мирового здравоохранения, обозначенных ВОЗ в 2019 году. Важно, что распоряжением правительства РФ у нас действует Стратегия сдерживания антимикробной резистентности на период до 2030 года.

Ключевой вопрос

И все же профилактика не всегда срабатывает?

Ольга Демихова: Профилактические медицинские осмотры для выявления туберкулеза, других заболеваний проводятся учреждениями первичной медико-санитарной помощи. Это поликлиники, медсанчасти и так далее. В основном, они охватывают работающих, учащихся. То есть социально адаптированных и более-менее ответственно относящихся к своему здоровью. Этого мало! Очень важно для предупреждения распространения туберкулеза, совершенствования его диагностики и лечения выполнение поручения Минздрава России.

Ольга Демихова: Живущие с ВИЧ-СПИД - серьезная группа риска по заболеванию туберкулезом. Фото: из личного архива автора Цитирую. "Повысить до 95% уровень охвата профилактическими медицинскими осмотрами лиц из групп медицинского и социального риска по развитию туберкулеза". К этим группам относятся и дети. "Проводить химиопрофилактику туберкулеза у лиц с латентной туберкулезной инфекцией в 95% случаев", которая может быть выявлена и при профилактических медицинских осмотрах. "Внедрить информационные системы лучевой диагностики с возможностью их автоматизированного анализа для скрининга и диагностики туберкулеза. Обеспечить проведение всем пациентам с активным туберкулезом перед назначением лечения молекулярно-диагностических исследований с целью определения лекарственной чувствительности и внедрить телекоммуникационные технологии дистанционного контроля за проведением химиотерапии туберкулеза"...

Нарушения в режиме приема противотуберкулезных препаратов, а тем более отрыв от лечения, являются критическими факторами развития лекарственной устойчивости возбудителя ТБ и снижения эффективности лечения.

Помечтаем. Завтра эти рекомендации войдут в систему борьбы с палочкой Коха. Инфекция-"старожил" нас покинет ? Известно же, доказано, инфекции - активные и пассивные в той или иной стадии, в той или иной степени практически всегда при нас.