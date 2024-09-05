Четыре причины удалить зубы мудрости

Удаление любого зуба — процедура не из приятных. В некоторых случаях ее не избежать, и, как правило, речь идет о восьмерках. Стоматолог Лилия Грибова рассказала Womanhit, что из себя представляет зуб мудрости и в каких случаях можно даже не задумываться над записью к хирургу.

Что такое зуб мудрости

По-научному восьмые зубы называют третьими молярами. Они закладываются в организме примерно с 4 до 8 лет, а не внутриутробно. К слову, они могут даже не прорезаться за всю жизнь. Лилия:

«Обычно восьмерки появляются самыми последними — в 17—20 лет. Поэтому их и называют зубами мудрости, считается, что человек окончательно формируется именно в этот период».

Зачем нам зубы мудрости

Современному человеку от зубов мудрости нет почти никакой пользы. А вот наши предки не смогли бы без них обойтись, так как формат пищи в древние времена был совершенно другим. С помощью восьмых зубов древние люди перемалывали жесткую волокнистую пищу. Сегодня последние зубы в ряду мы практически не используем. Лилия:

«Зубы мудрости могут пригодиться лишь в том случае, если у вас нет проблем с уходом за ними и в случае потери шестерок или семерок восьмой зуб можно переместить на их место».

Однако процедура такой замены очень затратна.

Когда от зубов мудрости стоит избавиться

Установка брекет-систем

Если вы приняли решение начать ортодонтическое лечение, без удаления восьмерок не обойтись. Конечно, в редких случаях врач может настоять на сохранении зубов мудрости, особенно когда зубы недостаточно крупные и между зубами есть промежутки. Но чаще всего восьмерки мешают коррекции прикуса, да и уход во время ортодонтического лечения довольно сложен, восьмерки при недостаточной гигиене разрушаются самыми первыми.

Воспаление

Из-за сложностей в уходе восьмерки часто воспаляются. А именно — карман десны. Как поясняет наш эксперт, коронка зуба мудрости практически всегда прикрыта десной, что провоцирует попадание остатков пиши, отсюда нередко возникает воспаление. Многие предпочитают снять симптомы, но проблема никуда не исчезает. Если вы постоянно боретесь с воспалением десны в области восьмерок, есть смысл просто избавиться от них.

Сложности в лечении

Как мы уже говорили, зубы мудрости располагаются очень далеко и в некоторых случаях строение челюсти буквально не позволяет до них добраться. В результате восьмерка быстро портится и, что самое неприятное — портит соседний зуб. Риск потерять сразу два зуба не оправдан, по мнению нашего эксперта.

Воспаление тройничного нерва

У восьмерок невероятно длинные корни. Причем у одного зуба их может быть до пяти. Нередко корни задевают тройничный нерв, что проявляется острой болью, похожей на разряд тока. В такой ситуации не обойтись без удаления.