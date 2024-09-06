Гастроэнтеролог перечислила симптомы болезней ЖКТ

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала о симптомах болезней ЖКТ.

В беседе с URA.RU она заявила, что на нарушения работы желудочно-кишечного тракта могут указывать такие симптомы, как изжога, дискомфорт в животе, боли в различных областях живота.

Как отметила Утюмова, к показаниям для проведения эзофагогастродуоденоскопии относят частую изжогу, резкое снижение веса, подозрение на внутреннее кровотечение, нарушения глотательной функции.

Для оценки состояния толстого кишечника применяется колоноскопия.

Ранее бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Тамара Мосева в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что в пожилом возрасте стоит с осторожностью употреблять фрукты, и рассказала о самых полезных из них.