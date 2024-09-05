Почему одни люди потеют во сне больше других

Ночные приступы обильного потоотделения доставляют немало неудобств и беспокойства многим людям. Эта проблема может иметь самые разные причины — от физиологических особенностей организма до признаков развития серьезных патологий. Рассмотрим подробнее, что стоит за этим явлением, и какие факторы играют ключевую роль, сообщает издание Well and Good.

По мнению сомнолога Томаса Килкенни, одна из наиболее частых причин ночной потливости — это слишком высокая температура воздуха в спальном помещении. Также немаловажную роль могут играть теплые одеяла и пижамы, которые, по сути, мешают нормальной теплоотдаче организма. Помимо этого, люди с избыточным весом и хорошо развитой мускулатурой чаще страдают от ночной испарины, так как жировая ткань и усиленный метаболизм затрудняют естественные терморегуляторные процессы.

Кроме того, специалист отмечает, что ночное потоотделение может быть побочным эффектом применения целого ряда лекарственных средств — от антидепрессантов и обезболивающих до препаратов для лечения диабета, гипертонии и высокого уровня холестерина. Не менее существенным фактором здесь выступает и кофеин, так что от тонизирующих напитков перед сном лучше воздержаться.

Активные физические нагрузки непосредственно перед отходом ко сну также могут провоцировать повышенное потоотделение ночью, поскольку задают организму более высокие энергетические затраты и, соответственно, температурный режим. Потому Килкенни советует избегать таких занятий в вечернее время.

Вместе с тем, ночная испарина может быть симптомом развития серьезных патологий. В их число входят диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рассеянный склероз, ожирение, гиперфункция щитовидной железы, а также различные инфекционные процессы. Кроме того, усиленное потоотделение нередко наблюдается у беременных женщин, людей в период менопаузы и у пожилых пациентов.

Стоит подчеркнуть, что проявления ночной потливости могут иметь весьма разнообразные первопричины. Это может быть и результат элементарного перегрева, и показатель скрытых нарушений в работе организма. Поэтому, если данное явление приобретает систематический характер, целесообразно обратиться к врачу для комплексной диагностики и определения адекватной тактики лечения. Только в этом случае можно будет устранить дискомфорт, вызываемый обильным ночным потоотделением.