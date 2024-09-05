Бляшки в сосудах нельзя удалить диетой или добавками

Кардиолог Гаглошвили заявил, что бляшки в сосудах убрать невозможно. Высокий уровень холестерина, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и курение — всё это факторы, способствующие образованию жировых отложений на стенках сосудов, известных как бляшки.

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Эти отложения могут постепенно затрудняют общий кровоток, что приводит к серьёзным заболеваниям, включая инфаркты и инсульты. Многие люди, осознав угрозу, стараются «очистить» сосуды, следуя различным советам и употребляя определённые продукты, витамины или БАДы.

Однако специалист подчёркивает, что если бляшки уже сформировались, их невозможно удалить ни с помощью диеты, ни даже с помощью препаратов, снижающих уровень холестерина — статинов. Важно понимать, что статины назначаются не для удаления бляшек, а для замедления прогрессирования атеросклероза и снижения риска образования новых отложений.

Регулярные визиты к врачам, здоровый образ жизни, сбалансированное питание и регулярная физическая активность остаются ключевыми мерами для поддержания здоровья сосудов и предотвращения серьёзных осложнений.

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