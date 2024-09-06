В России нашли зараженное кишечной палочкой мясо

Как сообщало издание, в импортном мясе парнокопытных из Индии содержится опасная кишечная палочка трёх видов. Американские учёные плотнее занялись исследованием этих бактерий и выяснили, что они гораздо смертельнее, чем казалось: в одной Европе в 2019 году от неё погибло 237 000 человек.

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Что случилось

Как уже сообщал Mash, Роспотребнадзор обнаружил в мясе, завозимом из Индии компаниями AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods, несколько опасных бактерий. Кишечные палочки цитробактер, энтеробактер и клебсиеллы сильнее влияют на организм, чем сообщалось ранее.

Американские учёные отметили, что кишечная палочка часто вызывает инфекцию мочеполовой системы, которая за последние 30 лет набрала обороты. Ещё в 90-х годах ею заражались 252,25 млн человек, а в 2019 году медики насчитали уже 404,61 млн случаев.

Количество пострадавших выросло на 60,4%, а погибших — в 2,2 раза, до 236 790 европейцев в год. Чаще всего страдают женщины из-за особенностей строения мочеполовой системы.

Зачастую кишечная палочка попадает в уретру из-за близкого расположения всех выходных путей и недостаточной гигиены. Ещё один вариант — кишечная палочка доходит до мочеполовой системы, когда она уже расплодилась в организме.

Проблема в том, что с бактерией могли бы справиться антибиотики, однако у палочки есть к ним иммунитет. А всё потому, что животных, предназначенных на убой, заранее обкалывают антибиотиками.

Как не заразиться палочкой

Учёные напоминают, что обеззаразить мясо можно, просто его качественно приготовив — до полной готовности. Что ещё нужно делать, чтобы не заразиться кишечной палочкой — читайте в материале «Секрета».