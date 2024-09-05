Врач назвала способ распознать болезни по налету на языке

Налет на языке может быть разного цвета и располагаться в разных местах, рассказала инфекционист, терапевт Ольга Рублева. В комментарии для «Известий» врач назвала способ распознать болезни по внешнему виду языка.

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По словам специалистки, чаще всего налет является симптомом проблем с ЖКТ — гастрита, гастродуоденита, язвы. При них налет приобретает белый и сероватый оттенок, и чаще всего он появляется после ночного сна.

Желтый налет бывает при гепатите и холецистите, а серый или коричневый возникает при инфекционных процессах, сопровождающихся повышением температуры и обезвоживанием. Причем в последнем случае он появляется либо у корня языка, либо по всей его поверхности.

«Белый творожистый налет характерен для кандидоза — грибковой инфекции. В этом случае он может распространяться не только на язык, но и на слизистые оболочки всего рта. Если образование налета сопровождается неприятным запахом, это может свидетельствовать о наличии бактериальной инфекции в кариозных зубах или миндалинах», — добавила врач.

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