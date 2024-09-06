С какого возраста нужно начинать профилактику деменции

Начинать профилактику деменции нужно не позже 40 лет, поделилась с KP.RU директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН доктор медицинских наук Ольга Ткачева. По ее словам, к этому возрасту начинают копиться проблемы со здоровьем.

Гериатр подчеркнула, что такие недуги могут привести к тяжелым возрастным заболеваниям, в том числе и к деменции — органическому поражению головного мозга, для которого характерны проблемы с памятью, мышлением и ежедневной деятельностью, иными словами — к приобретенному слабоумию.

Лучше начинать еще раньше. Но с 40 лет особенно важно формировать привычку к здоровому образу жизни. Нужно стремиться быть физически активным, тренировать общую выносливость организма. Обязательно уделять время здоровому сну и придерживаться здорового питания, — отметила Ткачева.

Она добавила, что все это в комплексе на самом деле помогает сохранять мозг здоровым и уменьшить риск деменции.

Ранее глава Института когнитивных исследований СПбГУ профессор Татьяна Черниговская заявила, что болезнь Альцгеймера не связана с общим интеллектом, есть много примеров, когда умные и успешные люди страдали этим недугом. Тем не менее человек, который нагружает свой мозг, гораздо больше защищен от этой болезни, добавила она.