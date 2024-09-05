Прививку от гриппа нельзя делать в период обострения хронических заболеваний и при острых лихорадочных состояниях, заявил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. По его словам, вакцинация защищает организм человека от наиболее опасных вирусов.

Сделав прививку от гриппа, человек защищает свой организм от наиболее опасных вирусов. Однако в некоторых случаях вакцинироваться противопоказано. Например, нельзя делать прививку при острых лихорадочных состояниях или в период обострения хронических заболеваний, — объяснил Аграновский.

Он подчеркнул, что вакцинироваться особенно важно детям, беременным женщинам, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями. При этом, как пояснил врач, прививка не гарантирует 100%-ю вероятность, что человек не подцепит вирус. Однако шанс перенести заболевание в более тяжелой форме при отсутствии прививки гораздо выше, пояснил Аграновский.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова заявила, что режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции пока не нужен. По ее словам, заболеваемость COVID-19 сейчас растет из-за начала сезона эпидемий.