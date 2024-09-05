Чем опасно употребление одного стакана семечек в день

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, в каком случае употребление семян подсолнуха может навредить организму и сказаться на фигуре.

"Воздержаться от употребления семечек нужно, если у вас лишний вес. Все-таки семечки подсолнуха очень калорийный продукт. В жареных содержится до 700 килокалорий на 100 граммов продукта. Такое количество калорий есть только в сливочном или подсолнечном масле. А в 100 граммах свинины, например, около 470 килокалорий на 100 граммов. Так что стакан семечек можно смело сравнить с хорошей свиной отбивной", — ответил Кабанов.

Он добавил, что люди преимущественно любят жареные семечки, но именно в них содержатся вредные вещества, с которыми организму сложно бороться, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев советует употреблять в пищу пожилым людям огурцы.