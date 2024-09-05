Эксперт напомнил о вреде частого использования наушников

Бесконтрольное использование наушников может стать причиной возникновения наружного диффузного отита и снижения слуха вплоть до полной его потери. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

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Как уточняется, наушники воспрепятствуют кислородизации или оксидизации канала, соединяющего среднее и наружное ухо. В результате это запускает целую цепочку осложнений, которые могут привести к такому обширному воспалительному поражению наружного слухового прохода, как наружный диффузный отит.

По словам руководителя клиники Доктора Зайцева и ведущего телеканала «Доктор» Владимира Зайцева, наушники также провоцируют ухудшение слуха. Так происходит, когда человек на протяжении длительного времени слушает музыку на высокой громкости.