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Эксперт напомнил о вреде частого использования наушников

Бесконтрольное использование наушников может стать причиной возникновения наружного диффузного отита и снижения слуха вплоть до полной его потери. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

Эксперт напомнил о вреде частого использования наушников
© Вести Подмосковья

Как уточняется, наушники воспрепятствуют кислородизации или оксидизации канала, соединяющего среднее и наружное ухо. В результате это запускает целую цепочку осложнений, которые могут привести к такому обширному воспалительному поражению наружного слухового прохода, как наружный диффузный отит.

По словам руководителя клиники Доктора Зайцева и ведущего телеканала «Доктор» Владимира Зайцева, наушники также провоцируют ухудшение слуха. Так происходит, когда человек на протяжении длительного времени слушает музыку на высокой громкости. 

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Владимир Зайцев