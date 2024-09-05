Независимо от того, как вы справляетесь с укусами насекомых, врачи сходятся во мнении, что одну вещь точно делать не стоит: расчесывать рану. Во-первых, это опасно, а во-вторых — совершенно бесполезно: неприятные ощущения из-за этого никуда не денутся.

«Расчесывание может посылать в мозг слабые болевые сигналы, которые способствуют высвобождению серотонина и усилению ощущения зуда», — объяснила в беседе с NY Post Памела Фрабель, доцент Колледжа сестринского дела и медицинских наук при Калифорнийском университете.

Кроме того, существует множество различных типов бактерий, которые живут на нашей коже и в нашем организме, поэтому есть риск занести инфекцию в расцарапанную рану. Впрочем, страдать, бездействуя, — не единственный вариант решения проблемы. Первое, что нужно сделать, — промыть место укуса водой с мылом, рассказала медик. Это поможет удалить бактерии поблизости, тем самым снижая риск осложнений. Хорошей идеей будет приложить лед, в идеале примерно на 10 минут. Холод может заметно уменьшить зуд, а также воспаление, боль и отек.

Наконец, можно нанести на место укуса специализированные средства. Но если таких не оказалось в аптечке, попробуйте приготовить домашний вариант «пасты» от зуда: смешайте столовую ложку пищевой соды с небольшим количеством воды, нанесите на место укуса и смойте спустя 10 минут.