Школьницу три года лечили от гастрита и не замечали редкую болезнь

14-летнюю девочку родители три года водили по врачам с определёнными симптомами, и те упорно ставили ей диагноз — гастрит. Однако лечение не помогало, подростка постоянно тошнило с такой силой, что было сложно высидеть на уроках. Но медикам удалось узнать, что с девочкой, по одному симптому.

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Что случилось в Ростовской области

14-летняя жительница области три года мучилась от постоянной боли в животе и тошноты. Родители водили её по врачам, а те были уверены, что у девочки гастрит. Некоторое время лечение ей помогало, но затем симптомы возвращались с новой силой.

Семья обратилась в Областной клинико-диагностический центр, где педиатр снова выслушала все жалобы школьницы. Её насторожила особенность: перед тем как девочку начинало тошнить, она ощущала неприятный запах.

Чем болела девочка

Школьницу отправили на электроэнцефалографию, и та показала электрические колебания головного мозга, отличающиеся от нормальных.

В итоге у девочки диагностировали абдоминальную эпилепсию, которая проявляется расстройством желудочно-кишечного тракта. Такая болезнь проявляется лишь у двух людей из тысячи, сообщил rostov.kp.ru.

Симптомы абдоминальной эпилепсии:

беспричинная острая боль в животе;

тошнота и рвота;

спутанность или потеря сознания;

мигрень или головная боль;

судороги.

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