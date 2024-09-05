Перечислены ранние признаки деменции

От деменции, увы, не застрахован вообще никто. Ни уровень интеллекта, ни образ жизни, ни генетика не играют особой роли — хотя, конечно, могут влиять на состояние человека в пожилом возрасте. Да и эта планка, к сожалению, начинает снижаться — если раньше считалось, что деменция — это болезнь людей 65 и старше, то сейчас она помолодела.

Деменция — это широкий термин для обозначения состояний, которые могут нарушать способность человека запоминать, обрабатывать информацию и говорить. Ранние признаки могут включать проблемы с кратковременной памятью и поиском слов. Рассмотрим 11 наиболее распространенных ранних симптомов деменции и расскажем, что делать, если вы их заметили.

Небольшие изменения в кратковременной памяти

Проблемы с памятью могут быть ранним симптомом деменции. Изменения обычно бывают незначительными и касаются кратковременной памяти.

«Человек с деменцией может помнить события, произошедшие много лет назад, но забывать, что он ел на завтрак», — объясняет психолог Марат Вахитов.

Человек может не помнить, куда положил вещи, зачем зашел в комнату, что планировал сделать в течение дня, забывать выключить духовку после приготовления еды или кран после мытья посуды.

Трудности с подбором слов

Еще один ранний симптом деменции — трудности с выражением мыслей. Человек может испытывать затруднения при объяснении чего-либо или поиске нужных слов. Он может останавливаться на середине предложения и не знать, как его закончить. Общение с человеком, страдающим деменцией, может стать сложным и может занять больше времени, чем обычно.

Изменения в настроении

Также характерны для деменции. Человек может не осознавать этих изменений, но их могут заметить окружающие.

«Человек с деменцией может стать более депрессивным, агрессивным, тревожным или пугливым. Он может легко расстраиваться, если его привычный распорядок дня нарушается или если он оказывается в незнакомой обстановке, чувствует себя беспомощным или брошенным», — говорит психолог.

Апатия

Человек может утратить интерес к своим хобби или деятельности, которую раньше любил. Он может перестать хотеть выходить на улицу или проводить время с друзьями и семьей.

Трудности с выполнением задач

Это обычно начинается с трудностей с выполнением более сложных задач, таких как управление счетами и финансами, следование рецепту или игре с большим количеством правил. Человеку с деменцией может быть трудно учиться новому или следовать новым инструкциям.

Спутанность сознания

Человек на ранних стадиях деменции может часто испытывать спутанность. Он может забывать лица, не знать, какой сегодня день или месяц, или где он находится.

Трудности с пониманием сюжетных линий

Трудности с пониманием того, о чем идет речь в разговоре или на телевидении, также характерны для ранней деменции. Человек может забывать значения слов или испытывать трудности с пониманием услышанного.

Ухудшение ориентации в пространстве

У человека может ухудшаться способность ориентироваться на местности. Ему становится трудно узнавать знакомые места или добираться до мест, которые ранее были знакомы — дом родителей, школа детей, любимый ресторан и так далее.

Повторение

«Человек с деменцией может повторять одни и те же действия, например, несколько раз за день бриться или принимать ванну. Также он может повторять одни и те же вопросы или рассказы в разговоре», — утверждает Марат.

Плохая способность к принятию решений

Человек с деменцией может утратить способность принимать правильные решения, например, не заметить опасности на дороге или выйти на улицу, одетым не по погоде. Финансовая неосторожность также является типичным признаком.

Ранняя диагностика и лечение могут замедлить развитие деменции

Если у вашего близкого человека проявляются признаки деменции, важно действовать с осторожностью и поддержкой. Вот шаги, которые можно предпринять.

Сначала запишите все симптомы, которые наблюдаются, включая изменения в памяти, поведении, настроении и способности выполнять повседневные задачи. Это поможет лучше оценить ситуацию и предоставить точную информацию врачу.

Если возможно, начните разговор с близким человеком о его состояниях. Постарайтесь делать это мягко и ненавязчиво, чтобы не вызвать тревогу или сопротивление. Объясните, что вы обеспокоены и хотите помочь.

Признаки деменции могут быть связаны с различными причинами, такими как дефицит витаминов, депрессия или другие медицинские проблемы. Обратитесь к терапевту, который при необходимости направит к неврологу для более детальной диагностики. Важно как можно раньше получить профессиональную оценку и, если нужно, начать лечение, чтобы замедлить прогрессирование заболевания.

При необходимости начните планировать, как лучше организовать повседневную поддержку. Это может включать напоминания о делах, помощь в ведении финансов или поддержание безопасности дома (например, устранение опасных предметов).

В зависимости от прогресса заболевания может потребоваться долгосрочная помощь. Обсудите с близкими варианты ухода на будущее, а также вопросы юридической и финансовой подготовки, такие как оформление доверенности.