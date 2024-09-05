Инфекционист посоветовал, когда правильно вакцинироваться от гриппа

В этом году будут циркулировать все те же штаммы гриппа, что и в прошлом, в вакцине остаются гриппы группы Б, А, свиной и гонконгский, заявил НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков. Вакцинация от гриппа снижает риск госпитализации на 50%, ее необходимо делать в осенний период до конца ноября и когда человек еще не успел заболеть. Об этом НСН рассказал врач-инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

В Москве и Подмосковье стартовала вакцинация от гриппа. В столице бесплатно вакцинироваться можно в городских поликлиниках и 18 мобильных пунктах, а в Подмосковье таких пунктов еще больше. Тимаков отметил, что вакцинироваться необходимо заранее, до наступления волны заболеваемости.

«Вакцинация от гриппа, на самом деле, снижает частоту тяжелых проявлений гриппа, в том числе и госпитализации, более чем на 50%. Это доказано научно. А у детей этот процент еще больше. Поэтому вакцинация деткам сейчас крайне актуальна. Вакцинироваться необходимо заранее, до того, как наступит сама волна заболеваемости гриппом. Поэтому вакцинацию проводят обычно с начала сентября по конец ноября. Оптимальнее всего вакцинироваться тогда, когда вы еще не болеете, когда вокруг вас еще нет большого количества заболевших, чтобы вакцина полноценно сработала и выработался достаточный иммунитет», - пояснил врач-инфекционист.

По его словам, в этом году будут циркулировать практически те же штаммы гриппа, что и в прошлом году, поэтому вакцина не подверглась сильным изменениям.

«В этом году по предварительным расчетам планируется грипп такой же, который был в прошлом году. Поэтому вакцины были изменены совсем немного. В вакцине остается грипп H1N1, который мы называем свиной грипп, а еще гонконгский грипп, гриппы А, которые вызывают тяжелые последствия, из-за которых, к сожалению, почти полмиллиона человек в мире ежегодно имеют летальные исходы. Также в четырёхвалентной, более современной вакцине еще два гриппа Б. Каждая прививка нацелена на определенный тип вируса. Даже прививка от гриппа ставится от определенных штаммов гриппа. Соответственно, так как вакцина специфически работает только против определенного вируса, то есть гриппа, то от других вирусов, таких как ковид или другие ОРВИ, она не защищает», - рассказал Тимаков.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 — предвестник крупной вспышки осенью и зимой, люди из группы риска обязательно должны привиться.